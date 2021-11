Portrait d'Adolph Brodsky

Lionel Esparza dresse en musique le portrait du violoniste et pédagogue Adolph Brodksy, créateur entre autres, du Concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovski. D'autre part, il évoquera, quelques beaux spectacles à voir ce week-end et il fera le bilan de la semaine avec le courrier des auditeurs

Né dans une famille juive en 1851 dans la ville de Taganrog, Adolph Davidovich Brodksy est un violoniste et pédagogue russe. Son père et son grand-père étaient aussi violonistes et Adolph a eu sa première leçon de violon à l'âge de cinq ans. Il a donné son premier concert quand il avait neuf ans à Odessa, puis il a étudié à partir de 1860, au Conservatoire de Vienne avec Joseph Hellmesberger (1828-1893).

Au cours de sa longue carrière comme interprète et enseignant, Adolph Davidovich Brodksy a, entre autres, été maître de conférences au Conservatoire de Moscou, puis professeur au Conservatoire de Leipzig, où il a créé le Quatuor Brodsky. En 1891, il s'est rendu aux États-Unis pour devenir le premier violon de l'Orchestre Philharmonique de New-York.

Durant son parcours, il a rencontré et travaillé avec des compositeurs comme Elgar et Tchaïkovski. En effet, le 4 décembre 1881, Brodsky créé le Concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovski à Vienne, sous la direction de Hans Richter. Il a été le dédicataire du concerto, après que Tchaïkovski ait décidé de retirer la dédicace à Leopold Auer.

Disque de légende : Roméo et Juliette par Dimitri Mitropoulos