Parsifal à Strasbourg et Toulouse, Bertrand Cuiller joue Couperin

Relax! vous emmène à l'opéra cette semaine, avec deux productions de 'Parsifal' de Wagner à Strasbourg et Toulouse, et 'Les Pêcheurs de Perles' de Bizet à Lille... Et notre légende du jour est le premier volume de l'intégrale Couperin de Bertrand Cuiller.

Production de Parsifal de Richard Wagner à l'Opéra de Berlin (c. 1925), avec Walther Kirchhoff dans le rôle de Parsifal, © Getty / Zander & Labisch/ ullstein bild