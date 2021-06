Pablo Heras-Casado, discoportrait

Petit portrait en musique du chef d'orchestre espagnol Pablo Heras Casado. On écoute quelques-uns de ses grands enregistrements, de Praetorius à Bartok en passant par Beethoven, Verdi, Mendelssohn, Debussy et De Falla. Et notre légende est l'enregistrement des Concertos de Corelli par Fabio Biondi.

Le chef d'orchestre Pablo Heras Casado en 2018 à Madrid , © Getty / Juan Naharro Gimenez / WireImage