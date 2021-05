Ouverture de fête !

Au sommaire, des nouveautés musicales et littéraires : Richard Strauss vu par Bertrand Chamayou et Antonio Pappano, et le livre "600 mots de la musique" d'Hélène Cao. A 16h, notre légende du jour est l'inoubliable version de Carmen enregistrée en 1959 par Thomas Beecham et Victoria de Los Angeles...

La soprano espagnole Victoria de los Angeles (1923 - 2005) en 1981 au Carnegie Hall de New York, © Getty / Jack Vartoogian