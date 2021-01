Nouveautés du disque, Vasily Petrenko dirige Elgar & Rimski-Korsakov

On ouvre l'émission du jour avec les célèbres "Pompes et circonstances" d'Edward Elgar, dirigées par le chef d'orchestre russe Vasily Petrenko. On évoque aussi le contre-ténor Xavier Sabata, et à 16h, notre légende du jour est "Platée" de Jean-Philippe Rameau, enregistré en 1988 par Marc Minkowski.

Le chef d'orchestre russe Vasily Petrenko en répétition au Metropolitan Opera de New York, le 26 novembre 2019, © Getty / Jack Vartoogian