Nouveautés du disque, Souvenirs de Carlo Maria Giulini

Au programme, des nouveautés et notamment le dernier disque de l'altiste Tabea Zimmermann et du pianiste Javier Perianes. On évoque en deuxième partie d'émission le chef Carlo Maria Giulini, à l'occasion des 15 ans de sa disparition. Et notre légende du jour est l'incomparable Lotte Lehmann...

Carlo Maria Giulini dirige l'Orchestre philharmonique de Los Angeles en 1982, © Getty / Gary Friedman / Los Angeles Times