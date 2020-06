Nouveautés du disque, Portrait d'Elisabeth Schumann

Parmi les nouveautés du jour, on écoute des motets de Roland de Lassus par l'ensemble de Daniel Reuss, et l'Otello de Verdi par Jonas Kaufmann. En deuxième partie nous dressons un petit portrait de la grande soprano Elisabeth Schumann, et notre légende du jour est le premier disque des 3 ténors...

La soprano allemande Elisabeth Schumann dans le rôle de Despina, dans "Cosi fan tutte" de Wolfgang Amadeus Mozart. Vienne, circa 1930, © Getty / Imagno