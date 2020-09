Nouveautés du disque, le label Ricercar a 40 ans

On écoute "Deux mezzos sinon rien", le nouveau disque de mélodies de Karine Deshayes et Delphine Haidan. On fête aussi le quarantenaire du label Ricercar, fondé en 1980 par le violiste Jérôme Lejeune. Et à 16h, notre légende du disque est la version de "Didon et Enée" de Purcell par Jessye Norman.

Deux Mezzos sinon rien : Karine Deshayes, Delphine Haidan, Johan Farjot, © Klarthe Records