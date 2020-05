Nouveautés du disque, Claudio Scimone dirige Orlando furioso de Vivaldi

Au programme : des suggestions d'auditeurs et des nouveautés, notamment des sonates de Schubert par Philippe Cassard, et des mélodies de Beethoven par Ian Bostridge. On parle aussi d'un livre consacré au chef d'orchestre Charles Lamoureux paru chez Actes Sud. Sans oublier notre disque de légende !

Le chef d'orchestre Charles Lamoureux photographié par Pierre Petit entre 1880 et 1890. Collection Félix Potin, © Getty / Apic