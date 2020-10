Mon chef bien-aimé : 4. Yannick Nézet-Séguin

Nous poursuivons aujourd’hui notre série consacrée aux chefs unanimement appréciés avec Yannick Nézet-Séguin, pur descendant de la lignée de ces chefs américains bienveillants. Et à 16h, on écoute l’Orfeo de référence de Gabriel Garrido.

Si la vie orchestrale américaine fut façonnée, dans un premier temps, par de grands chefs européens aussi talentueux que tyranniques (George Szell, Fritz Reiner), les Etats-Unis virent, dans les années 1950, l’émergence d’un tout nouveau modèle de chef : un chef purement américain non pas tyrannique mais bienveillant, non pas à suivre mais à accompagner, un chef se considérant en somme non plus tant comme un chef que comme un musicien de l’orchestre à part entière.

C’est dans cette lignée que s’inscrivent non seulement Leonard Bernstein, Michael Tilson Thomas, Gustavo Dudamel mais aussi celui qui nous intéresse aujourd’hui : Yannick-Nézet Séguin, pur produit de cette conception humaniste de la direction, qui en plus d’être un chef et un directeur musical exceptionnel est véritablement bon, ouvert et accessible.

Disques de légende : L’Orfeo de Monteverdi par Gabriel Garrido