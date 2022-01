Molière à Versailles !

Le Château de Versailles fête le 400e anniversaire de la naissance de Molière, dans des festivités qui débutent aujourd'hui avec George Dandin donné à l'Opéra Royal ! Et en disque de légende, nous écoutons le Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski par Horowitz, enregistré en 1943.

Bien que sa date exacte de naissance ne soit pas connue, le baptême de Molière (1622-1673) a lieu le 15 janvier 1622. Dans les dernières années de sa vie, il entretient un vrai rapport à la musique. A cette époque, Versailles prend un essor particulier : l'aspect spectacle prédomine. La collaboration de Molière avec Lully donne à la cour ses plus fastueux spectacles : les comédies-ballets George Dandin (1668) et Le Bourgeois gentilhomme (1670) restent les plus célèbres, et Psyché (1671) le projet le plus ambitieux du duo, qui sera aussi cause de leur rupture. Puis c'est avec Charpentier que Molière crée Le Malade imaginaire, son œuvre ultime en 1673.

Le Château de Versailles fête l'anniversaire de la naissance de Molière dans de nombreuses festivités, qui débutent aujourd'hui !

Disques de légende : Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski par Horowitz, enregistré en 1943