Merci Maestro ! Hommage à Claudio Abbado

Le plus moderne des maîtres italiens ! Retour en musique sur le parcours du chef d'orchestre Claudio Abbado, qui nous a quittés il y a sept ans. Et à 16h, notre légende du jour est la célèbre version de Vêpres de Monteverdi enregistrée en 1988 par Jordi Savall et la Capella Reial.

Le chef d'orchestre Claudio Abbado en 2001, © Getty / Esch-Kenkel / ullstein bild