Maria Joao Pires, Krystian Zimerman, et une fanfare de Georges Delerue

Au sommaire, Beethoven par Krystian Zimerman et Simon Rattle, Georges Delerue par Maurice André, Aldo Ciccolini dans les Concertos de Saint-Saëns en disque de légende... et on referme l'émission avec les célèbres "Scènes d'enfants" de Schumann, magnifiquement interprétées par Maria Joao Pires.

La pianiste Maria Joao Pires en concert à la Philharmonie de Cologne avec l'Orchestre de chambre d'Europe, le 22 septembre 2004, © Getty / Brill/ullstein bild