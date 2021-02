Lotte Lehmann, Lotte Lenya & Lotte Schöne : portraits croisés

Histoires de Lotte ! Retour sur le destin de trois chanteuses : Lotte Lehmann, Lotte Lenya & Lotte Schöne. Elles appartiennent à la même génération, et leurs parcours musicaux, pourtant très différents, ont tous été affectés par l'arrivée au pouvoir des Nazis en Allemagne, puis en Autriche...

Lotte Lehmann, de Vienne à Santa Barbara

Née en 1888 en Prusse, la soprano Lotte Lehmann étudie la musique à Berlin avant de s'installer à Vienne en 1914, où elle chante au Staatsoper pendant plus de vingt ans. Grande wagnérienne, elle est aussi célèbre pour avoir participé à la création de plusieurs opéras de Richard Strauss : la seconde version d'Ariane à Naxos en 1916, La Femme sans ombre en 1919, ou encore Arabella en 1933.

A partir des années 1920, Lotte Lehmann est invitée par les plus grandes scènes internationales, Londres, Paris, Salzbourg, Berlin... et au Metropolitan Opera de New York, où elle fait ses débuts en 1933. Après l'Anschluss de 1938, elle quitte définitivement Vienne et s'installe à New York, comme d'autres artistes ayant fui l'Europe. Au début des années 50, elle met un terme à sa carrière et déménage à Santa Barbara, où elle se consacre à l'enseignement. Parmi ses élèves figure une autre wagnérienne, la mezzo-soprano Grace Bumbry...

