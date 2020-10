Les tubes de Camille Saint-Saëns

Nous fêtons le 185ème anniversaire de la naissance de Camille Saint-Saëns, avec quelques-unes de ses œuvres les plus célèbres. On écoute aussi les deux derniers disques de Christophe Rousset, et à 16h, on fait place à une légende absolue : les "Kindertotenlieder" de Mahler, par Kathleen Ferrier...

Le compositeur Camille Sain-Saëns au piano, © Getty / Library of Congress