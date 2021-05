Les nouveautés de la Pentecôte

Au sommaire de notre émission des nouveautés du disque, en particulier l'album "Ne pleurez plus, mes yeux" de William Christie et son ensemble Les Arts Florissants paru chez Harmonia Mundi. Et notre légende du jour est la version historique des Concertos Brandebourgeois de Bach par Karl Richter !

Le claveciniste et chef d'orchestre William Christie dans son jardin en Vendée en 1994, © Getty / Alain LE BOT / Gamma-Rapho