Les introuvables de Pierre Boulez

Il y a cinq ans disparaissait Pierre Boulez. Nous vous proposons de l'écouter diriger des répertoires inattendus : Mozart, Beethoven, Bruckner, et même Haendel ! A 16h, Rolf Lislevand joue les pièces pour théorbe de Kapsberger, et on termine par une évocation du claveciniste anglais Thurston Dart.

Le compositeur et chef d'orchestre Pierre Boulez, lors d'une répétition à la Philharmonie de Cologne, en 2008, © Getty / Brill/ullstein bild