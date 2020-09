Les grands dictateurs de la baguette : 4. Evgeny Mravinsky

Le stakhanoviste de la baguette ! On referme notre série de portraits de tyrans avec le chef d'orchestre russe Evegeny Mravinsky. Et notre légende du jour est l'intégrale mythique de l'opéra de Debussy "Pelléas et Mélisande", enregistrée par Roger Désormière en 1941.

Le chef d'orchestre soviétique Evgeny Mravinsky dirige l'Orchestre Philharmonique de Leningrad (C. 1940), © Getty / N. Naumenko / Slava Katamidze