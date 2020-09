Les grands dictateurs de la baguette : 3. Otto Klemperer

Suite de notre série de portraits de chefs d'orchestres dictateurs, avec aujourd'hui un chef aussi colérique que dépressif : Otto Klemperer. Et à 16h, dans notre rubrique Disques de légende, on écoute les Suites pour clavecin de Louis Couperin par Christophe Rousset.

Géant de 2 mètres, le chef d'orchestre Otto Klemperer est doté d'un tempérament naturellement assez ombrageux, voire irascible, et souffre tout au long de sa vie d'une grave dépression chronique, et de nombreux problèmes de santé : il est notamment atteint en 1939 d'une tumeur au cerveau, dont l'opération le laisse partiellement paralysé.

La carrière d'Otto Klemperer est également assez compliquée : soutenu par Gustav Mahler au début du XXème siècle, il prend successivement la direction des opéras de Prague, Strasbourg et Berlin, et se fait connaître par son goût pour les compositeurs de son temps : Kurt Weill, Arnold Schönberg, ou encore Leos Jancek. D'origine juive, il quitte l'Allemagne en 1933 pour les Etats-Unis, et prend la direction des orchestres de Los Angeles et Pittsburgh, mais sa carrière ne décolle pas vraiment et, à l'aube de ses 70 ans il n'a encore jamais eu de "grand" poste.

Otto Klemperer connait cependant une fin de carrière glorieuse : en 1954, il rencontre Walter Legge, producteur et fondateur du Philharmonia Orchestra, un orchestre composé d'excellents musiciens ne jouant quasiment que pour le studio. Ce dernier lui donne la chance immense (et tardive) de diriger un grand orchestre, et d'enregistrer de nombreuses légendes du disque.

