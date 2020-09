Les grands dictateurs de la baguette : 2. Fritz Reiner

Deuxième volet de notre série dédiée aux chefs d'orchestres dictateurs, avec aujourd'hui Fritz Reiner, qui fut à la fois un musicien exceptionnel et un personnage épouvantable. Et à 16h, notre disque de légende est la version du Requiem de Fauré enregistrée par Philippe Herreweghe en 1988.

Un bâtisseur d'orchestres

Né en 1888 à Budapest, Fritz Reiner débute sa carrière de chef en Europe, avant de se rendre aux Etats-Unis en 1921, où il dirige successivement l'Orchestre de Cincinnati, l'Orchestre de Pittsburgh, et enfin l'Orchestre symphonique de Chicago entre 1953 et 1962. Tous trois sont au départ de "petits" orchestres, qu'il refonde totalement et transforme en ensembles très solides : grâce à lui, le Symphonique de Chicago devient au début des années 60 l'un des plus grands orchestres du monde.

Des musiciens terrorisés

Mais ce chef extraordinaire, connu pour sa direction très sobre, son tempérament froid, sa grande exigence en matière de préparation et de précision, est aussi un véritable tyran, qui terrorise les musiciens par sa méchanceté, et par un chantage à l'emploi permanent : au cours de son mandat à Chicago, quasiment tous les postes de musiciens seront renouvelés !

Disques de légende : Philippe Herreweghe dirige le Requiem de Fauré