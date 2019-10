Petite histoire de l'opéra à New York, Benjamin Britten et Peter Pears

Lorenzo da Ponte, un pionnier

Lorenzo da Ponte est dans une certaine mesure à l'origine du goût du public new-yorkais pour l'opéra. Il a notamment organisé la première représentation américaine du Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart à New York en 1826, avec Maria Malibran dans le rôle de Zerlina. Il a aussi été le premier à y faire jouer les opéras de Rossini dans les années 1820.

L’Académie de Musique

En 1854, The Academy of Music ouvre ses portes à Manhattan, au coin de la 14ème rue et d'Irving Place. Elle sera pendant un temps considérée comme la meilleure maison d'opéra des Etats-Unis. Y seront données les premières américaines de Rigoletto, de La Traviata et du Trouvère de Giuseppe Verdi, ainsi que Faust et Roméo et Juliette de Gounod.

La naissance du Metropolitan Opera House

Le projet de construction du Metropolitan Opera de New York va commencer dans les années 1870, grâce à la détermination de Madame William Vanderbilt qui, comme d'autres notables de la ville, ne parvenait pas à se faire attribuer une loge à l'Académie de Musique. Une cinquantaine de personnalités va ainsi participer financièrement à la construction d'un nouvel opéra. Inauguré en 1883 avec une nouvelle production du Faust de Charles Gounod, le bâtiment reste utilisé jusqu'en 1966, année où la compagnie décide de déménager au Lincoln Center.

