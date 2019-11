Les choix de Sophie B., Irma Kolassi dans le Poème de l'amour et de la mer

Camille Saint Saëns compositeur

Septuor en Mi bémol Maj op 65 - pour trompette 2 violons alto violoncelle contrebasse et piano : 4. Gavotte et Final : Allegro ma non troppo

Orchestre De Paris, Frederic Mellardi : Trompette, Eiichi Chijiiwa : Violon, Angelique Loyer : Violon, Ana Bela Chaves : Alto (instrument), Emmanuel Gaugue : Violoncelle, Bernard Cazauran : Contrebasse, Laurent Wagschal : Piano