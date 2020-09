Les grands dictateurs de la baguette : 1. Arturo Toscanini

Nous dressons cette semaine le portrait des quatre chefs d'orchestre les plus redoutés de l'histoire : Fritz Reiner, Otto Klemperer, George Szell... et Arturo Toscanini, célèbre pour ses accès de colère. Et notre légende du jour est la version des Suites anglaises de Bach par Murray Perahia.

Le chef d'orchestre Arturo Toscanini en 1940, © Getty / Bettmann