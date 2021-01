Les 15 opéras à voir avant d'avoir 50 ans

On dresse le palmarès des 15 opéras à voir absolument avant 50 ans, même quand on n'a pas de Rolex ! Une sélection qui va de Monteverdi à Alban Berg en passant par Mozart, Massenet, Wagner et Debussy. Et notre légende du jour est la mythique Traviata de Verdi enregistrée par Carlos Kleiber en 1976.

La soprano Anna Siminska dans le rôle de la Reine de la nuit, dans une production de La Flûte enchantée de Mozart donnée au Royal Opera House de Londres en 2015, et mise en scène par David McVicar, © Getty / robbie jack / Corbis