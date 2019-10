Leonardo Garcia Alarcon, carnets de voyage

Un musicien extrêmement doué

Musicien extrêmement doué et curieux, Leonardo Garcia Alarcon possède un très bon sens du contact, notamment avec les chanteurs. Il vit la musique très naturellement, et arrive à tirer les musiciens vers le meilleur dans les répertoires les plus divers.

L'agenda de Leonardo Garcia Alarcon

Il dirige jusqu'au 15 octobre la nouvelle production des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau à l'Opéra Bastille de Paris, dans une mise en scène de Clément Cogitore , avec les talentueux Sabine Devieilhe, Florian Sempey, Jodie Devos, Julie Fuchs, Mathias Vidal, et bien sûr son ensemble la Cappella Mediterranea .

à l'Opéra Bastille de Paris, dans une mise en scène de , avec les talentueux Sabine Devieilhe, Florian Sempey, Jodie Devos, Julie Fuchs, Mathias Vidal, et bien sûr son ensemble la . Leonardo García Alarcón est artiste en résidence pour la saison 2019-2020 de concerts à Radio France. Dans ce cadre, il donnera une série de cinq concerts répartis d'octobre à juin, avec un premier concert d'orgue le mercredi 23 octobre, suivi par la Messe en si de Bach le vendredi 22 novembre avec l'Orchestre philharmonique de Radio France.

Disque de légende : John Eliot Gardiner dirige 'Musique pour les funérailles de la reine Mary' de Purcell