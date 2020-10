Ils étaient Six, avec Pierre Brévignon

Nous avons le plaisir d'accueillir l'écrivain Pierre Brévignon pour son livre "Le Groupe des Six, une histoire des années folles", paru chez Actes Sud le mois dernier. Et à 16h, notre disque de légende est la version du Nisi Dominus de Vivaldi de Jean-Christophe Spinosi et Philippe Jaroussky.

Le Groupe des six avec Jean Cocteau. De gauche à droite : Darius Milhaud, une dessin représentant Georges Auric, Jean Cocteau (au piano), Arthur Honegger, Germaine Tailleferre, Francis Poulenc, et Louis Durey (c. 1916), © Getty / Bettmann