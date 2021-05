Fondé en 1955 à New York par le pianiste Menahem Pressler, le Beaux Arts Trio a été, jusqu'à sa dissolution en 2008, l'un des ensembles de chambre les plus réputés au monde ! On écoute quelques uns de leurs grands enregistrements, de Haydn à Ravel en passant par Brahms, Schumann et Dvorak.

Le Beaux Arts Trio en 1969 : Bernard Greenhouse (violoncelle), Menahem Pressler (piano) et Isidore Cohen (violon), © Getty / Timpe / ullstein bild