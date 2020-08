Portrait de Sigiswald Kuijken, Kiri Te Kanawa & les Chants d'Auvergne

Portrait du violoniste belge Sigiswald Kuijken, grand musicien et personnalité attachante, qui fut l'un des pionniers du mouvement baroque. Également au programme, une évocation de Karl Böhm, Kiri Te Kanawa en disque de légende, et enfin on élucidera le mystère du générique de la série Succession !

Le violoniste Sigiswald Kuijken et le claveciniste Gustav Leonhardt, © La Petite Bande