Invité : Vincent Dumestre, Disque de légende : Antal Dorati dirige les symphonies de Haydn

D'où un ensemble tire-t-il sa pérennité ? Dans le cas du Poème Harmonique, la réponse ne souffre pas d'ambages : au-delà de l'exploration de répertoires méconnus, les enregistrements et productions scéniques sont tous d'une grande qualité. Car chaque disque est le fruit d'un travail important, musical mais aussi musicologique ; et l'on ne va pas chercher l'authenticité pour l'authenticité, mais bien plutôt pour tenter de saisir cette musique, d'en dévoiler le sel.

, © Matthieu Benoît

L'histoire du Poème Harmonique est en tout cas jalonnée de beaux succès : un Bourgeois Gentilhomme en 2004, éclairé à la bougie par la mise en scène de Benjamin Lazar, de très belles Lamentations de Cavalieri, un portrait sonore imaginé de Florence en 1616 (Firenze 1616), des airs d'Etienne Moulinié (enivrons-nous !), Cadmus et Hermione, Didon et Enée, des œuvres méconnues d'Anthoine Boesset, de Charles Tessier ou Luis de Briceno... et la liste est encore longue. Vincent Dumestre sera avec nous aujourd'hui de 15h à 16h pour retracer l'épopée de son ensemble, qui, on l'espère, n'est pas près de se terminer.

Disque de légende :

