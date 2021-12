Relax! en compagnie de notre invité David Fray

Aujourd'hui dans Relax!, nous recevons le pianiste David Fray à l'occasion de la sortie récente de ses Variations Goldberg, chez Erato. Et en disque de légende, nous écoutons un duo de violonistes : Yehudi Menuhin et Stéphane Grappelli dans le disque Strictly for the Birds.

Aujourd'hui dans Relax!, nous recevons le pianiste David Fray, © Getty