Antoine Guerber est notre invité

Antoine Guerber et l'Ensemble Diabolus in Musica fêtent cette année leur 30 ans d'existence. Cette fin d'année sera aussi l'occasion du passage de relais par Antoine Guerber, directeur de l'ensemble depuis sa création, à Nicolas Sansarlat. C'est l'occasion de refaire ce long parcours en musique.

Diabolus in Musica

Depuis 1992, sous l’impulsion de son nouveau chef, Antoine Guerber, Diabolus in Musica continue d’explorer l'immense répertoire du Moyen Âge, du chant grégorien aux polyphonies du XVe siècle. Son répertoire favori est la musique française composée aux XIIe et XIIIe siècles. L’ensemble produit régulièrement des CD de qualité, dont la plupart sont primés. Antoine Guerber est également ténor, harpiste et joue de la guiterne ou des tambours. 2021 sera la dernière année d'Antoine Guerber à la tête de l'ensemble, qui continuera en 2022 sous la direction de Nicolas Sansarlat.

Créé par Dominique et Pierre Touron, l'ensemble Diabolus in Musica se consacre dès l’origine à l’interprétation des musiques médiévales, en s’appuyant sur les recherches musicologiques, organologiques et philologiques d’une part et sur l’écoute approfondie et attentive des musiques traditionnelles d’Europe et du pourtour méditerranéen d’autre part.

"2021 constitue la 30ème année d'existence de l'ensemble Diabolus in Musica, qui s'attache à faire découvrir des œuvres, pour la plupart oubliées et méconnues du Moyen Âge. 30 années de bonheurs à exhumer des trésors et à les restituer en programmes de concerts, spectacles, en enregistrements discographiques, en interventions pédagogiques, conférences et avant tout à faire partager à tous les publics notre passion pour ce patrimoine musical essentiel et toujours étonnant."Antoine Guerber

Ven. 25 juin | Église Saint-Julien

Concert : Machaut - Machuel

Messe de Nostre Dame de G. de Machaut Notre Dame des Flammes de T. Machuel

Diffusé sur France Musique dans le concert du soir

Cette 30ème année est l'occasion de reprendre l'un des plus grands succès de Diabolus in Musica avec l’œuvre probablement la plus extraordinaire du Moyen Âge musical : la Messe de Nostre Dame de Guillaume de Machaut, accompagnée d’œuvres commandées à Thierry Machuel : pour la première fois, l’ensemble vous emmènera dans un voyage mêlant musique médiévale et musique du XXIe siècle

