Hommage à Raymond Leppard, les Mousquetaires jouent Gabriel Fauré

Né à Londres en 1927, Raymond Leppard étudie au Trinity College de Cambridge le clavecin et l'alto, et développe un intérêt pour la direction. Devenu chef d'orchestre à Londres, il revient vivre à Cambridge à la fin des années 50 pour enseigner, et sera ensuite nommé Directeur de la Musique de l'université jusqu'en 1968.

à lire aussi article Le chef d'orchestre, claveciniste et éditeur britannique Raymond Leppard est décédé

Une figure importante mais controversée

De la même génération de Nikolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt et Neville Marriner, il est une figure importante - mais controversée - de la renaissance de la musique baroque. Son approche est en effet plus libre et moins rigoureuse. Il est surtout connu pour avoir participé à la redécouverte des opéras de Claudio Monteverdi à partir de la fin des années 50.

Sur les conseils de Benjamin Britten, Raymond Leppard se rend à la Bibliothèque Marciana de Venise pour étudier le manuscrit du Couronnement de Poppée, dernier opéra de Monteverdi. Suite à ses recherches, il en édite une nouvelle partition qui sera jouée pour la première fois en 1962 au festival de Glyndebourne sous la direction de Leppard. Il est aussi associé à la redécouverte des opéras de Francesco Cavalli : ses versions de L'Ormindo et La Calisto seront créées à Glyndebourne en 1967 et 1970.

Au cours de sa carrière de chef d'orchestre, il a notamment dirigé régulièrement l'English Chamber Orchestra à partir de 1960, et il sera le directeur musical de l’Orchestre Symphonique d’Indianapolis de 1987 à 2001. Les plus grands interprètes ont chanté sous sa direction : Janet Baker, Kiri Te Kanawa, José Van Dam, Frederica von Stade...

Disques de légende : Une intégrale de la musique de chambre de Gabriel Fauré