La Collection Arcana, Jean-Pierre Bacri, et un petit bonhomme

On commence par un petit hommage à Jean-Pierre Bacri, disparu hier. On parle aussi du label Arcana qui réédite une dizaine d'albums de son catalogue à prix réduit, et du livre "Putzi" de Thomas Snégaroff sur un personnage peu recommandable de l'histoire, qui fut entre autres le pianiste d'Hitler...

Jean-Pierre Bacri sur le décor du film "Subway" de Luc Besson, en 1985, © Getty / Patrick CAMBOULIVE / Sygma