Hommage à Janine Reiss, Glenn Gould joue les Intermezzi de Brahms

Musicienne, claveciniste et pianiste de formation, Janine Reiss est morte à l'âge de 99 ans. Elle a été chef de chant et coach vocal pour de nombreux chanteurs internationaux, parmi lesquels Maria Callas, Mady Mesplé, Teresa Berganza ou encore Luciano Pavarotti.

Née en 1921, Janine Reiss commence le piano à l'âge de cinq ans, et prend des leçons avec Lazare-Lévy et Yves Nat. Après la guerre, elle entre à la Schola Cantorum de Paris et étudie la composition et le contrepoint. Elle se spécialise dans la préparation des chanteurs lyriques : "Mes élèves viennent chez moi apprendre des rôles, travailler des récitals, faire du style, se remettre en question, se regarder dans un miroir qui s'appelle Janine Reiss... Un chanteur a presque toujours besoin d'un miroir !" (extrait de l'émission Rencontres, RTS, 1982).

Elle est célèbre pour avoir accompagné la grande Maria Callas pendant 8 ans :

"Lorsque j'ai été en face de Maria Callas pour la première fois, j'ai compris qu'elle était l'illustration humaine vivante de la chose à laquelle je dédiais ma vie. J'ai eu la certitude que la plus profonde honnêteté et la plus grande humilité étaient mises au service du talent le plus profond. Aussi, le souci permanent de ne jamais décevoir le compositeur, comme s'il était toujours à côté de votre piano."

A partir de 1973, Janine Reiss est successivement Directrice des études musicales de l’Opéra de Paris, et des Chorégies d'Orange. Et en 1978, le réalisateur américain Joseph Losey l'invite à participer à la préparation de son célèbre film Don Giovanni, en tant que conseillère musicale. Elle accompagne également les récitatifs au clavecin.

"La beauté d'une interprétation de Mozart ne peut se trouver que dans la plus extrême rigueur, et dans l'observance stricte du texte. Mais je crois qu'il n'y a pas de bonne lecture d'une partition qui ne soit à la base une lecture profondément respectueuse."

Janine Reiss dans l'émission de la RTS Rencontres (1982)

