Hommage à Gabriel Bacquier

Nous rendons hommage au grand baryton-basse Gabriel Bacquier, décédé ce mercredi 13 mai à l'âge de 95 ans. Et à 16h, notre disque de légende est la version des Quintettes avec piano de Gabriel Fauré réalisée par Jean Hubeau et le Quatuor Via Nova en 1971.

Mady Mesplé et Gabriel Bacquier après une représentation de l'Homme Sauvage de Giancarlo Menotti à l'Opéra Comique de Paris le 20 octobre 1963, © Getty / Keystone-France / Gamma-Rapho