Hommage à Claude Samuel, Portrait de Leó Weiner

Nous rendons hommage à Claude Samuel, disparu ce dimanche à Paris. Journaliste, critique musical, producteur de radio, il fut aussi Directeur de la musique à Radio France dans les années 90. Grand défenseur de la musique de création, il a fondé et dirigé plusieurs festivals de musique contemporaine.

Leo Weiner, musicien et pédagogue hongrois

Nous dressons aussi le portrait du compositeur et pédagogue Leo Weiner. Figure incontournable de la musique en Hongrie, il enseigne au Conservatoire de Budapest pendant quasiment toute sa carrière, et a été le professeur de composition et de musique de chambre de grands musiciens XXème siècle : les chefs d'orchestre Georg Solti, Antal Dorati & Ferenc Fricsay, le compositeur György Kurtag, la pianiste Annie Fischer ou encore le violoncelliste Janos Starker.

Disques de légende : John Eliot Gardiner dirige le Dixit Dominus de Haendel