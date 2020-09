Hommage à Christiane Eda-Pierre

Hommage à la grande soprano Christiane Eda-Pierre, qui s'est éteinte ce dimanche à l'âge de 88 ans. On dresse aussi le portrait de Stephen Kovacevich, en concert demain au festival Piano aux Jacobins. Et enfin, notre légende du disque est l'intégrale Mozart du label Brilliant Classics parue en 2005.

La première chanteuse noire française

Née à Fort-de-France en 1932, la soprano Christiane Eda-Pierre est la première chanteuse noire française. Elle intègre en 1962 la troupe de la RTLN qui réunit l'Opéra Comique et de l'Opéra de Paris, et rejoint des grands chanteurs de l'époque, Régine Crespin et Gabriel Bacquier entre autres. C'est une époque difficile pour l'institution, marquée par un manque de moyens, des répétitions peu nombreuses, et des productions peu créatives. Christiane Eda-Pierre est l'une des rares chanteuses que Rolf Liebermann, le nouveau directeur de la RTLN, continue d'engager dans les années 70, notamment dans la célèbre production des Contes d'Hoffmann mise en scène par Patrice Chéreau en 1974.

Actualités : Stephen Kovacevich au Festival Piano aux Jacobins de Toulouse

Cette semaine, à l'occasion du festival toulousain Piano aux Jacobins, nous vous proposons cinq portraits de pianistes qui participent à l'édition 2020. On commence ce lundi avec Stephen Kovacevich, en concert demain soir au Cloître des Jacobins dans un programme Bach, Brahms & Schubert.

Disques de légende : L'intégrale des œuvres de Mozart de Brilliant Classics