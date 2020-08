Histoires de castrats, Simon Rattle et des perruques...

On évoque quelques-uns des grands castrats italiens du XVIIIème siècle, comme Carestini, Senesino, ou encore Manzuoli. On écoute aussi Leif Ove Andsnes dans Mozart et Moussorgski, Simon Rattle, sans oublier notre disque de légende : Jacques Thibaud et Alfred Cortot dans des sonates françaises.

Le chef d'orchestre Simon Rattle à Edimbourg en 2018, © Getty / Robbie Jack/Corbis