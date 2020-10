Histoires d'amour et de musique, Saison 3

Dernière saison de notre série de portraits de couples de musiciens ! On s'attarde ce mardi sur quelques amoureux du passé, comme le compositeur Olivier Messiaen et la pianiste Yvonne Loriod, ou encore les chanteurs canadiens Pierrette Alarie et Léopold Simoneau.

Soixante ans de vie commune et de musique

Après leur rencontre au début des années 1940 à Montréal, les chanteurs canadiens Pierrette Alarie et Léopold Simoneau ont vécu et travaillé ensemble pendant près de 60 ans, d'abord en Amérique du nord, puis en France, à l'Opéra Comique notamment, et en Europe. La pianiste Yvonne Loriod, épouse et muse d'Olivier Messiaen, est quant à elle célèbre pour avoir créé la plupart des œuvres pour piano du compositeur.

Autre couple fondamental, celui formé par Elisabeth Schwarzkopf et le producteur britannique Walter Legge, avec lequel la soprano enregistre pendant une vingtaine d'années. On écoute enfin le magnifique duo formé par la soprano Montserrat Figueras et le gambiste Jordi Savall. Ils s'étaient rencontrés et mariés en 1968, et avaient fondé ensemble l'ensemble Hespérion XX en 1974.

Les concerts à ne pas manquer cette semaine

Métamorphoses : c'est le titre de la série de concerts que l'Orchestre national de Lille et son chef Alexandre Bloch donnent cette semaine avec le violoncelliste Mischa Maisky. Parmi les œuvres au programme, on pourra entendre les Variations sur un thème rococo de Tchaïkovsky , et les Métamorphoses de Richard Strauss . Les dates : mercredi 7 et jeudi 8 octobre à l'Auditorium du Nouveau Siècle de Lille, et vendredi 9 octobre à la Philharmonie de Paris.

Du 7 au 9 octobre, l'Ensemble Correspondances et son chef Sébastien Daucé reprennent le Ballet royal de la Nuit au Théâtre des Champs Elysées de Paris.

Disques de légende : Pierre Monteux dirige Daphnis & Chloé de Ravel