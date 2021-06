Histoire du Festival Pablo Casals de Prades

Retour sur l'histoire du célèbre Festival de Prades fondé en 1950 par le violoncelliste Pablo Casals, et dont la prochaine édition se tient cet été du 30 juillet au 13 août. Egalement au programme, des choix d'auditeurs, quelques insectes, et à 16h on écoute "Lohengrin", selon Rudolf Kempe...

Le violoncelliste catalan Pablo Casals en 1980, © Getty / Jack Mitchell