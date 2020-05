La vie musicale à Versailles, Georg Solti dirige Elektra de Richard Strauss

Pour célébrer les 250 ans de l'inauguration de l'Opéra royal de Versailles, nous examinerons les habitudes musicales de la cour : les services religieux, les musiques de danse, de chasse, les opéras et les concerts. Et notre légende du jour est la version d'Elektra de Strauss par Georg Solti.

A l'occasion du 250ème anniversaire de l'ouverture de l'Opéra Royal de Versailles, nous parcourons les lieux et institutions musicales emblématiques du Château aux XVIIème et XVIIIème siècles, et les rituels musicaux qui leur étaient associés.

La Chapelle Royale

A la Chapelle royale de Versailles, on joue de la musique religieuse quotidiennement, essentiellement des motets. Chanteurs et musiciens y donnent deux messes par jour : à 10h la messe du Roi, et à 12h30 la Messe de la Reine. L'un des sous-maîtres de la Chapelle resté célèbre est le compositeur Michel de Lalande.

La Chambre du roi

La Musique de la Chambre est un département dédié aux manifestations musicales de la cour (soupers du roi, opéras, ballets, concerts d’appartements, etc.), et qui réunissait musiciens et chanteurs. On trouvait à sa tête deux surintendants, deux maîtres de musique et deux compositeurs.

Disques de légende : Elektra de Richard Strauss par Georg Solti