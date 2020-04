Gérard Genette : Bardadrac

Confiné mais Relax! Une heure dans ma bibliothèque : en 2006, Gérard Genette, grand critique littéraire et théoricien de la littérature, publiait un ouvrage très personnel : "Bardadrac". On découvrait à cette occasion que Genette était aussi un grand amateur de musique classique, et de jazz...

Le critique littéraire et écrivain français Gérard Genette en 2008, © Getty / Ulf Andersen / Gamma-Rapho