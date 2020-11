La cuvée Roth 2020

On consacre notre première partie d'émission au chef d'orchestre François-Xavier Roth, qui a fait paraître six disques cette année, avec trois formations orchestrales différentes ! On écoute notamment sa version de la Cinquième symphonie de Ludwig van Beethoven, avec l'Orchestre Les Siècles.

Le chef d'orchestre François-Xavier Roth dirige l'Orchestre du Gürzenich à la Philharmonie de Cologne en 2016, © Getty / Brill / ullstein bild