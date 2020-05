Confiné mais Relax! Une heure dans ma bibliothèque. Le journaliste et critique musical belge François-Joseph Fétis crée la Revue Musicale à Paris en 1827, un hebdomadaire qu'il dirigera seul pendant plusieurs années, afin de rendre compte de la vie musicale parisienne.

Personnage de premier plan pour la vie musicale du XIXème siècle, François-Joseph Fétis a été journaliste, critique musical, et historien : il est l'auteur notamment d'une importante et célèbre Biographie universelle des musiciens en 8 volumes, parue pour en 1835 et maintes fois rééditée depuis.

Le livre du jour :

François-Joseph Fétis, Revue Musicale : numéros publiés entre le 5 févirer 1831 et 28 janvier 1832

, © Bureau de l'Agende de la Musique & de la Revue Musicale, 13 rue du Helder, Paris

Programme musical

George Onslow, Symphonie n° 1 en la majeur op. 41 - Minuetto. Vivace

Orchestre philharmonique du NDR de Cologne, Johannes Goritzski (direction)

CPO 999717-2

Giacomo Meyerbeer, Robert le diable - Acte III, Scène 7 : "Nonnes qui reposez" (Air de Bertram)

Cesare Siepi (basse), Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, Alberto Erede(direction)

Decca 440418-2

Giacomo Meyerbeer, Robert le diable - Acte IV, Scène 2 : "Robert toi que j'aime" (Cavatine d'Isabelle)

Anna Moffo (soprano), Neil Jenkins (ténor), New Philharmonia Orchestra, Peter Maag (direction)

RCA 88875032232/10

Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni K 527 - Acte I : "La ci darem la mano" (Duo Zerline & Don Juan)

Cecilia Bartoli (mezzo-soprano), Bryn Terfel (baryton-basse), Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, Myung Whun Chung (direction)

Vincenzo Bellini, Norma - Acte I : "Casta Diva"

Renata Scotto (soprano), Tatiana Troyanos (mezzo-soprano), Ambrosian Opera Chorus, National Philharmonic Orchestra, James Levine (direction)

Sony SM2K 35902

Frédéric Chopin, Nocturne n° 2 en mi bémol majeur op. 9

Alain Planès (piano)

Harmonia Mundi HMC 902052

Niccolo Paganini, Caprice pour violon en sol mineur op. 1 n° 10

Julia Fischer (violon)

Decca 478 2274

Niccolo Paganini, Concerto pour violon n° 2 en si mineur op. 7 : Rondo - Allegro moderato (La Campanella)

Ivry Gitlis (violon), Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart, Stanislaw Skrowaczewski (direction)

SWR Klassik SWR19005CD

Ludwig van Beethoven, Symphonie n° 9 en ré mineur op. 125 - Scherzo : Molto vivace

Orchestre philharmonique de Berlin, Herbert von Karajan (direction)

Deutsche Grammophon 474605-2