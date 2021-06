Ex-fan des sixities : Herbert von Karajan

Retour en musique sur la très grande période du chef d'orchestre autrichien Herbert von Karajan : les années soixante. Directeur musical "à vie" de l'Orchestre philharmonique de Berlin depuis 1955, il signe un contrat d'exclusivité avec le label Deutsche Grammophon quelques années plus tard...

Jusqu'au début des années 1970, Herbert von Karajan va alors enregistrer plus de 80 disques (principalement avec l'Orchestre philharmonique de Berlin), soit une moyenne de 6 à 10 enregistrements par an ! Il enregistre systématiquement tout le grand répertoire, Brahms, Richard Strauss, une célébrissime intégrale des Symphonies de Beethoven entre 1961 et 62, mais également des œuvres de Sibelius, Bartok ou encore Johann Strauss...

