Erik Satie : Les cahiers d'un mammifère

Confiné mais Relax! : une heure dans ma bibliothèque. Tous les jours à 15h cette semaine, Lionel Esparza, lecteur et bibliophile d'occasion, va chercher un livre dans ses rayonnages et vous en fait la lecture, tantôt drôle, tantôt inspirante, toujours musicale !

Le livre du jour :

Eric Satie, Les Cahiers d'un mammifère, Éditions de l'Escalier, Collection Écrits d'artistes, 2009

Les écrits d'Erik Satie ont été pour la plupart d'abord publiés dans des revues, et rédigés de manière discontinue, la plupart du temps sous forme de fragments elliptiques assez brefs à forte dose humoristique.

Les Cahiers d'un mammifère

Erik Satie écrit les articles qui composent LesCahiers d’un mammifère entre 1895 et 1924, et les fait publier dans plusieurs revues artistiques d'avant-garde, parmi lesquelles L’Esprit nouveau, Le Cœur à barbe et Le Mouvement accéléré. Ils sont la fois drôles et absurdes, très souvent autobiographiques. Voici un extrait de "La Journée du musicien (fragment)", publié en 1913 :

« L'artiste doit régler sa vie. Voici l'horaire précis de mes actes journaliers :

Mon lever : à 7h18. Inspiration : de 10h23 à 11h47. Je déjeune à 12h11 et quitte la table à 12h14.

Salutaire promenade à cheval, dans le fond de mon parc : de 13h19 à 14h53. Autre inspiration : de 15h12 à 16h07.

Occupations diverses (escrime, réflexions, immobilité, visites, contemplation, dextérité, natation, etc.) : de 16h21 à 18h47.

Le dîner est servi à 19h16 et terminé à 19h20. Viennent des lectures symphoniques, à haute voix : de 20h09 à 21h59.

Mon coucher a lieu régulièrement à 22h37. Hebdomadairement, réveil en sursaut à 3h19 (le mardi). »

Programme musical

Erik Satie, Gnossienne n° 5

Reinbert de Leeuw (piano)

Philips 446672-2

Erik Satie, Sports et divertissements : Tango ; La balançoire ; La pêche ; Bain de mer ; Colin-Maillard

Anne Queffélec (piano)

Erato 7907542/17

Erik Satie, Relâche, ballet (extraits)

Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, Louis Auriacombe (direction)

EMI 7632042

Erik Satie, Menus propos enfantins

Jean-Yves Thibaudet (piano)

Decca 4830236

Erik Satie, Peccadilles importunes

Jean-Yves Thibaudet (piano)

Decca 4830236

Erik Satie, Parade, ballet réaliste sur un thème de Jean Cocteau - Choral. Prélude du rideau rouge ; Prestidigitateur chinois

Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, Louis Auriacombe (direction)

EMI 7632042

Erik Satie, Sonatine bureaucratique - 2. Andante

Jean-Yves Thibaudet (piano)

Decca 470290-2

Erik Satie, Chez le docteur

Anne-Sophie Schmidt (soprano), Jean-Pierre Armengaud (piano)

Mandala MAN 4867

Erik Satie, Trois Morceaux en forme de Poire

Katia & Marielle Labèque (piano à 4 mains)

KML Recordings KML 1120

Erik Satie, Parade, ballet réaliste sur un thème de Jean Cocteau - Petite fille américaine ; Rag-time du paquebot ; Acrobates ; Suprêmes efforts et chute des ménagers. Final

Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, Louis Auriacombe (direction)

EMI 7632042