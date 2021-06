Du neuf et du vieux ! Mathias Vidal, Hans Knappertsbusch, Nicolas Altstaedt...

Au programme de Relax!, des nouveautés et des rééditions : un coffret réunissant les enregistrements du chef Hans Knappertsbusch à Vienne chez Scribendum, l'album "Rameau triomphant" du haute-contre Mathias Vidal avec l'ensemble Marguerite Louise, le Trio Métral dans Chostakovitch...

On écoute enfin une très beau disque de musique de chambre paru sur le label Alpha, avec au programme le Duo pour violon et violoncelle de Kodaly et le Trio avec piano "Dumky" de Dvorak, enregistrés en concert lors du dernier Festival de musique de chambre de Lockenhaus. Parmi les interprètes figure l'actuel directeur artistique du festival, le violoncelliste Nicolas Altstaedt, qui a succédé à son fondateur Gidon Kremer en 2011.

Disques de légende : Claudio Arrau joue les Nocturnes de Chopin