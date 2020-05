Désiré-Emile Inghelbrecht : Diabolus in Musica

Confiné mais Relax! Une heure dans ma bibliothèque. Grand chef d'orchestre français de la première partie du XXème siècle, Désiré-Émile Inghelbrecht avait également une vraie plume, parfois assez mordante.

Désiré-Émile Inghelbrecht commence sa carrière comme violoniste d'orchestre avant de s'orienter vers la direction. En 1913, il participe à la grande aventure du Théâtre des Champs-Elysées sous la direction de Gabriel Astruc. Il sera aussi pendant plusieurs années directeur de la musique à l'Opéra Comique, et en 1934 il devient le premier chef titulaire de l'Orchestre national de la RTF, premier orchestre de radio permanent (actuel Orchestre national de France), dont il assure la direction musicale jusqu'en 1944.

Grand interprète des compositeurs de son temps, de Claude Debussy en particulier, Désiré-Émile Inghelbrecht avait aussi une personnalité attachante, parfois dure, très ironique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la musique, parmi lesquels Comment on ne doit pas interpréter Carmen, Faust, Pelléas paru en 1932, Le Chef d'orchestre et son équipe (1949) et Diabolus in musica, un livre publié en 1933 et dont il dira plus tard : "c'est peut-être moi".

Le livre du jour :

Désiré-Émile Inghelbrecht, Diabolus in Musica, Essais sur la musique et ses interprètes, Éditions Étienne Chiron, Paris, 1933

, © Éditions Étienne Chiron, Paris, 1933

Jusqu'à la fin de sa vie, (...) Debussy vécut de la Musique et pour la Musique ; non pas dans le dédain hautain du maître incontesté, mais dans l'incessante ardeur de la mieux servir : "... mon retard vient de ce que je réapprends la musique... c'est beau tout de même ! (...) Le total d'émotions que peut donner une mise en place harmonique est introuvable en quelque art que ce soit !"

Désiré-Émile Inghelbrecht cite Claude Debussy dans Diabolus in Musica (p. 61)

Programme musical

Claude Debussy, Nocturnes pour orchestre L 98 (91) - Fêtes

Orchestre national de la RTF, Désiré-Émile Inghelbrecht (direction)

Disques Montaigne TCE 8710

Claude Debussy, Trois ballades de Francois Villon L 119 pour baryton et orchestre - 2. "Ballade que Villon feit à la requeste de sa mère pour prier Nostre-Dame"

Bernard Plantey (baryton), Orchestre national de la RTF, Désiré-Émile Inghelbrecht (direction)

Testament SBT 1214

Maurice Ravel, Ma Mère l'Oye - Petit Poucet ; Laideronnette Impératrice des pagodes

Orchestre national de la Radiodiffusion française, Désiré-Émile Inghelbrecht (direction)

Testament SBT 1264

Claude Debussy, La Mer L 109 - 2. Jeux de vagues

Orchestre national de la Radiodiffusion française, Désiré-Émile Inghelbrecht (direction)

Testament SBT 1213

André Messager, La basoche - Acte III : "Elle m'aime" (air du Duc)

Lucien Fugere (chant), Elie Cohen (direction)

Compacts Radio France 211750

Claude Debussy, Nocturnes pour orchestre L 98 (91) - Nuages

Orchestre national de la Radiodiffusion française, Désiré-Émile Inghelbrecht (direction)

Testament SBT 1212

Emmanuel Chabrier, Ode à la musique pour soprano, chœur de femmes et orchestre

Janine Micheau (soprano), Chorale Élisabeth Brasseur, Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire

Decca 4824769

Claude Debussy, Noël des enfants qui n'ont plus de maison L 139 (arrangement pour soprano et orchestre)

Madeleine Gorge (soprano), Orchestre national de la Radiodiffusion française, Désiré-Émile Inghelbrecht (direction)

Testament SBT 1213

Claude Debussy, Images pour orchestre L 122 - 2. Ibéria : Le matin d'un jour de fête

Orchestre national de la Radiodiffusion française, Désiré-Émile Inghelbrecht (direction)

Testament SBT 1213

Désiré-Émile Inghelbrecht, La Nursery, Suite n° 1 pour orchestre

Orchestre du Théâtre des Champs-Élysées, Désiré-Émile Inghelbrecht (direction)

BNF Collection