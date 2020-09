Courrier des auditeurs, nouveautés du disque

Au programme, des choix d'auditeurs et des nouveautés discographiques, avec en particulier deux coups de cœur : les Variations Goldberg de Bach par Lang Lang et des Mazurkas de Chopin par Lukas Geniusas. Et notre légende du jour : Les Quatre Saisons de Felix Ayo et son ensemble I Musici en 1959.

Le pianiste Lang Lang lors des Grammy Awards 2008 à Los Angeles, © Getty / Rick Diamond / WireImage