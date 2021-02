Claude Debussy et l'orchestre

On écoute le dernier volume de la Discothèque idéale du magazine Diapason, consacré ce mois-ci aux œuvres lyriques, orchestrales et aux transcriptions de Claude Debussy, dans les interprétations de grands chefs debussystes tels que Charles Munch, D. E. Inghelbrecht, Fritz Reiner ou Pierre Monteux...

On parle aussi de l'intégrale des écrits critiques d'Hector Berlioz, grande entreprise éditoriale engagée en 1997 par la Société française de musicologie, et dont le dixième et dernier volume est paru il y a quelques mois. Sans oublier notre Disque de légende à 16h : les Trios avec piano de Johannes Brahms, dans la version mythique de Julius Katchen, Janos Starker et Josef Suk.

Disques de légende : Julius Katchen, Josef Suk & Janos Starker jouent les Trios de Brahms